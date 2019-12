சினிமா செய்திகள்

66வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழா - சிறந்த நடிகைக்கான விருதை பெற்றார் கீர்த்தி சுரேஷ் + "||" + 66th National Film Awards Ceremony: Actress Keerthi Suresh She won the Best Actress Award

