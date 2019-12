தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து கொல்கத்தாவில் மம்தா பானர்ஜி மீண்டும் பேரணி + "||" + West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee leads a protest march against Citizen ship Amendment Act and National Registerof Citizens in Kolkata

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து கொல்கத்தாவில் மம்தா பானர்ஜி மீண்டும் பேரணி