தேசிய செய்திகள்

இந்த ஆண்டில் இந்தியர்கள் விரும்பி சாப்பிட்ட உணவு எது? வித்தியாசமாக ஆர்டர் கொடுத்த பொருள் எது? - ஆய்வில் தகவல் + "||" + From 95 biryanis a minute to Keto dishes, here’s what Swiggy served in 2019

இந்த ஆண்டில் இந்தியர்கள் விரும்பி சாப்பிட்ட உணவு எது? வித்தியாசமாக ஆர்டர் கொடுத்த பொருள் எது? - ஆய்வில் தகவல்