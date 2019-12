தேசிய செய்திகள்

தேசிய குடியுரிமை பதிவேட்டை செயல்படுத்த ரூ.3941 கோடி ஒதுக்கீடு; மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் + "||" + Union Cabinet has given approval to the National Population Register

தேசிய குடியுரிமை பதிவேட்டை செயல்படுத்த ரூ.3941 கோடி ஒதுக்கீடு; மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்