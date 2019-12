தேசிய செய்திகள்

முப்படைகளுக்கும் சேர்த்து ஒரே தலைமை தளபதி நியமிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் + "||" + Government has approved the creation of post of Chief of Defence Staff.

முப்படைகளுக்கும் சேர்த்து ஒரே தலைமை தளபதி நியமிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்