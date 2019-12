தேசிய செய்திகள்

சூரிய கிரகணம் ; ஒடிசாவில் டிசம்பர் 26-ல் அரசு விடுமுறை அறிவிப்பு + "||" + Solar eclipse: All govt offices in Odisha will remain closed on December 26

சூரிய கிரகணம் ; ஒடிசாவில் டிசம்பர் 26-ல் அரசு விடுமுறை அறிவிப்பு