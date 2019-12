சென்னை,

முன்னாள் மத்திய மந்திரி ப.சிதம்பரம் டுவிட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

உலக வரலாற்றில் ஜெர்மனி நமக்கு ஒரு இருண்ட அத்தியாயத்தை நினைவூட்டுகிறது. ஜெர்மனி நினைவூட்டும் இருண்ட அத்தியாயத்தை இந்தியாவில் மீண்டும் செய்யாதீர்கள்.

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராடிய ஜெர்மனி மாணவர் நமது நன்றிக்கு உரியவர். ஐ.ஐ.டி இயக்குனர் எங்கே? தலைவர் எங்கே? அவர்கள் இருவரிடமிருந்தும் இதனை கேட்போம்.

புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக ரபீகா அப்துரகீம்மை வெளியேற்றியது அவரது உரிமைகள் மீதான மூர்க்கத்தனமான தாக்குதலாகும்.

இவ்வாறு அதில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Where are the other students of IIT? They should protest the reported expulsion of a German student.

The German is reminding us of a dark chapter in the world's history so that we may not repeat that in India. The student deserves our gratitude



Where is the Director of IIT? Where is the Chairman? Let us hear from both of them.