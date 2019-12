உலக செய்திகள்

உலகம் முழுவதும் இன்று கிறிஸ்துமஸ் கோலாகலக் கொண்டாட்டம்; கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை + "||" + Christians converge around the world to start festive celebrations

உலகம் முழுவதும் இன்று கிறிஸ்துமஸ் கோலாகலக் கொண்டாட்டம்; கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை