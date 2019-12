மாநில செய்திகள்

முதற்கட்ட தேர்தலுக்கான பிரசாரம் இன்று மாலையுடன் நிறைவு; வாக்குப்பதிவுக்கான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம் + "||" + Campaign for the first election Completed this evening; Intensities for polling are serious

முதற்கட்ட தேர்தலுக்கான பிரசாரம் இன்று மாலையுடன் நிறைவு; வாக்குப்பதிவுக்கான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம்