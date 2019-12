டென்னிஸ்

ஒய்வு பெறவுள்ளதாக இந்திய டென்னிஸ் வீர‌ர் லியாண்டர் பயஸ் அறிவிப்பு + "||" + Tennis player Leander Paes announces that 2020 will be his last year as a pro tennis player

