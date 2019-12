உலக செய்திகள்

ஜெர்மனியையும், ஜப்பானையும் முந்தி இந்தியா உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக மாறும் - ஆய்வு தகவல் + "||" + expect further movement up the league table with India overtaking Germany in 2025 and Japan in 2030 to become the world’s third largest economy.

