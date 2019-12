தேசிய செய்திகள்

வன்முறைக்கு அழைப்பவர்கள் சரியான தலைவர்கள் அல்ல - ராணுவ தளபதி பிபின் ராவத் + "||" + Army chief General Bipin Rawat says on citizenship law protests, "Leaders are not those who lead masses in arson and violence"

