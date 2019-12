தேசிய செய்திகள்

சூரிய கிரகணம்; மனநலம் பாதித்த குழந்தைகளை மண்ணில் புதைத்ததில் சிறுமி மயக்கம் + "||" + Karnataka parents bury diffabled kids neck-deep in goat dung to cure them, activists come to rescue

சூரிய கிரகணம்; மனநலம் பாதித்த குழந்தைகளை மண்ணில் புதைத்ததில் சிறுமி மயக்கம்