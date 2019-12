தேசிய செய்திகள்

அடல் பூஜல் யோஜனா திட்டத்தில் பஞ்சாப்பை சேர்க்க வேண்டும் -பிரதமர் மோடிக்கு பஞ்சாப் முதல்-மந்திரி கடிதம் + "||" + Punjab Chief Minister has written to Prime Minister Narendra Modi seeking Punjab’s inclusion in the Rs 6000 crore ‘Atal Bhujal Yojana’ for conservation of ground water resources.

