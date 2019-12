தேசிய செய்திகள்

மக்களுக்கு நல்லாட்சி வழங்குவதில் தமிழகம் முதல் இடம் மத்திய அரசின் தரவரிசை பட்டியலில் தகவல் + "||" + Tamil Nadu tops good governance index among big states, Maharashtra and Karnataka get second, third slot

