உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் ருசிகரம் கொள்ளையடித்த பணத்தை வீதியில் வீசி எறிந்த முதியவர் + "||" + Man with white beard robs bank, throws all the money in the air and shouts ‘Merry Christmas’

அமெரிக்காவில் ருசிகரம் கொள்ளையடித்த பணத்தை வீதியில் வீசி எறிந்த முதியவர்