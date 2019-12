மாநில செய்திகள்

27 மாவட்டங்களில் சுமுகமாகவும், அமைதியாகவும் தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது - மாநில தேர்தல் ஆணையர் + "||" + Elections are being held smoothly and quietly in 27 districts - State Election Commissioner

