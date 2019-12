மாநில செய்திகள்

உச்சநீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி டாக்டர் எஸ்.மோகன் காலமானார் + "||" + Justice (Retired) Dr. S. Mohan, former Judge of Supreme Court, passed away at 6.10 PM today, in a private hospital in Chennai.

