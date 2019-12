தேசிய செய்திகள்

சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலில் ரூ.156 கோடி வருமானம்: முந்தைய ஆண்டை விட ரூ.51½ கோடி அதிகம் + "||" + Rs.156 crore income from Sabarimalai Ayyappan temple: 51½ crore more than the previous year

