உலக செய்திகள்

விண்வெளியில் 288 நாட்கள் தங்கி இருந்து சாதனை படைத்த அமெரிக்க விண்வெளி வீராங்கனை + "||" + NASA astronaut Christina Koch will make history on Saturday when she clocks up 288 days in space in the longest single spaceflight by a woman

விண்வெளியில் 288 நாட்கள் தங்கி இருந்து சாதனை படைத்த அமெரிக்க விண்வெளி வீராங்கனை