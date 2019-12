மாநில செய்திகள்

சொந்த வார்டில் அதிக வாக்கு வாங்க முடியாதவர் செல்வாக்கு பற்றி பேசுவது பெரிய நகைச்சுவை; மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Who cannot afford a higher vote in the native ward talking about influence is a great joke; Stalin

சொந்த வார்டில் அதிக வாக்கு வாங்க முடியாதவர் செல்வாக்கு பற்றி பேசுவது பெரிய நகைச்சுவை; மு.க.ஸ்டாலின்