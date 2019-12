தேசிய செய்திகள்

பெஜாவர் மடாதிபதிக்கு எடியூரப்பா இரங்கல்; இறுதி அஞ்சலி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும் + "||" + The funeral tribute of the Bejawar monastery will be held at 7 pm; Udupi MLA

பெஜாவர் மடாதிபதிக்கு எடியூரப்பா இரங்கல்; இறுதி அஞ்சலி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்