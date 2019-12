தேசிய செய்திகள்

பேஸ்புக், ஸ்மார்ட் போன்கள் பயன்படுத்த இந்திய கடற்படை அதிகாரிகளுக்கு தடை + "||" + Indian Navy bans use of Facebook by naval personnel

பேஸ்புக், ஸ்மார்ட் போன்கள் பயன்படுத்த இந்திய கடற்படை அதிகாரிகளுக்கு தடை