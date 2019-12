தேசிய செய்திகள்

டெல்லி உள்பட வடகிழக்கு மாநிலங்களில் 3 டிகிரிக்கு கீழ் வாட்டும் கடும் குளிர் + "||" + The northeastern states, including Delhi, are cold with gusts below 3 degrees

டெல்லி உள்பட வடகிழக்கு மாநிலங்களில் 3 டிகிரிக்கு கீழ் வாட்டும் கடும் குளிர்