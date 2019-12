தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக கேரள சட்டசபையில் தீர்மானம் + "||" + Chief Minister of Kerala Pinarayi Vijayan moves resolution against #Citizen ship AmendmentAct in state Assembly

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக கேரள சட்டசபையில் தீர்மானம்