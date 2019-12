தேசிய செய்திகள்

2020ம் ஆண்டின் இரண்டாவது பகுதியில் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு-மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + Finance Minister Nirmala Sitharaman: An annual global investors meet will be organised in the second half of 2020

