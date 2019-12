உலக செய்திகள்

முதன்முதலில் புத்தாண்டை வரவேற்ற நாடு: “நியூசிலாந்து, பசிபிக் தீவுகளில் பிறந்தது 2020... கடந்தது 2019” + "||" + New Zealand set to ring in 2020 as new decade begins

