தேசிய செய்திகள்

சி.ஏ.ஏ. அல்லது என்.ஆர்.சி. பற்றி எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது; வறுமை தான் எங்களது மிகப்பெரிய எதிரி + "||" + We don't know anything about CAA or NRC; Poverty is our biggest enemy

சி.ஏ.ஏ. அல்லது என்.ஆர்.சி. பற்றி எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது; வறுமை தான் எங்களது மிகப்பெரிய எதிரி