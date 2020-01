தேசிய செய்திகள்

இந்தியா ஒரு மதசார்பற்ற நாடு என்பதை பொறுப்பான பதவிகளில் இருப்பவர்கள் மறந்து விடக்கூடாது - மாயாவதி + "||" + India is secular country, where people follow different religions Mayawati

இந்தியா ஒரு மதசார்பற்ற நாடு என்பதை பொறுப்பான பதவிகளில் இருப்பவர்கள் மறந்து விடக்கூடாது - மாயாவதி