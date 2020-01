தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டம்: கேரள சட்டசபை தீர்மானத்திற்கு சட்டப்பூர்வ அந்தஸ்து இல்லை கவர்னர் அதிரடி அறிவிப்பு + "||" + Kerala's resolution against CAA has no constitutional validity: Governor

குடியுரிமை திருத்த சட்டம்: கேரள சட்டசபை தீர்மானத்திற்கு சட்டப்பூர்வ அந்தஸ்து இல்லை கவர்னர் அதிரடி அறிவிப்பு