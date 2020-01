மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல்: வாக்கு எண்ணிக்கை இரவு வரை தொடரும் - மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிசாமி + "||" + LocalBodyElectionResult Number of votes The night will continue

உள்ளாட்சி தேர்தல்: வாக்கு எண்ணிக்கை இரவு வரை தொடரும் - மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிசாமி