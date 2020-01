உலக செய்திகள்

"பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளால் ஆபத்து" அமெரிக்கா விமான நிறுவனங்களுக்கு எச்சரிக்கை + "||" + Citing possible terror attack US warns carriers to avoid Pak airspace

"பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளால் ஆபத்து" அமெரிக்கா விமான நிறுவனங்களுக்கு எச்சரிக்கை