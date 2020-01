மாநில செய்திகள்

உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு விளையாட்டு மிக முக்கியம், விளையாட வயது தடையல்ல - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Sports are very important for physical health, there is no age barrier to play - Chief Minister Palanisamy

உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு விளையாட்டு மிக முக்கியம், விளையாட வயது தடையல்ல - முதலமைச்சர் பழனிசாமி