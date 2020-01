தேசிய செய்திகள்

இந்து-முஸ்லிம் மக்களிடையே பிரிவினை ஏற்படுத்துபவா்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டாம் - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் + "||" + Do not vote for those who "create divisions among Hindus and Muslims" Arvind Kejriwal

இந்து-முஸ்லிம் மக்களிடையே பிரிவினை ஏற்படுத்துபவா்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டாம் - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்