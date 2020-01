தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் குருத்வாரா தாக்குதல் விவகாரம்: சோனியா காந்தி கண்டனம் + "||" + interim President Sonia Gandhi has condemned the unwarranted & unprovoked attack on Gurdwara Nankana Sahib in Pakistan

பாகிஸ்தானில் குருத்வாரா தாக்குதல் விவகாரம்: சோனியா காந்தி கண்டனம்