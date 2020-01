தேசிய செய்திகள்

சிஏஏ விவகாரம்: பொய்யான தகவல்களை கூறி மக்களை வன்முறைக்கு தூண்டி விடுகின்றனர் - ராகுல்காந்தி, பிரியங்கா மீது அமித்ஷா குற்றச்சாட்டு + "||" + Union Home Minister Amit Shah said Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Vadra instigated riots by supporting the anti-Citizenship Amendment Act drive

