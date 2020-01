தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டம்: பொதுமக்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று அமித்ஷா பிரசாரம் + "||" + Delhi: Home Minister Amit Shah, distributes pamphlets as a part of BJP's door to door campaign to create awareness on CitizenshipAmendmentAct, in Lajpat Nagar

குடியுரிமை திருத்த சட்டம்: பொதுமக்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று அமித்ஷா பிரசாரம்