மாநில செய்திகள்

வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றியை பெற்று திமுக ஆட்சியில் அமரும் - மு.க. ஸ்டாலின் + "||" + The DMK will sit in rule MK Stalin

வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றியை பெற்று திமுக ஆட்சியில் அமரும் - மு.க. ஸ்டாலின்