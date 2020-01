தேசிய செய்திகள்

ஜே.என்.யூ மாணவர்கள் மீதான தாக்குதலை கண்டித்து பல்வேறு இடங்களில் மாணவர்கள் போராட்டம் + "||" + Mumbai: Students from different colleges gather outside Gateway of India to protest against the violence in Jawaharlal Nehru University earlier today.

