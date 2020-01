மாநில செய்திகள்

இலங்கை தமிழ் அகதிகளுக்கு இரட்டைக் குடியுரிமை வழங்க தமிழக அரசு சார்பில் மத்திய அரசை வலியுறுத்துகிறேன் - பன்வாரிலால் புரோகித் + "||" + For Sri Lankan Tamil Refugees To grant dual citizenship On behalf of the Government of Tamil Nadu Let me emphasize the central government BanwarilalPurohit

