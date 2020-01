மாநில செய்திகள்

திமுக கவுன்சிலரை அழைத்துச் சென்ற அதிமுக -மண்ணை வாரித் தூற்றிய திமுகவினர் + "||" + DMK called the DMK councilor Dikkavaiyans who cleared the soil

திமுக கவுன்சிலரை அழைத்துச் சென்ற அதிமுக -மண்ணை வாரித் தூற்றிய திமுகவினர்