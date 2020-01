மாநில செய்திகள்

சட்டசபை வளாகத்தில் கைகுலுக்கி வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக் கொண்ட மு.க.ஸ்டாலின்-டி.டி.வி.தினகரன் + "||" + At the assembly premises Exchanging handshake greetings MK Stalin - TTV News

சட்டசபை வளாகத்தில் கைகுலுக்கி வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக் கொண்ட மு.க.ஸ்டாலின்-டி.டி.வி.தினகரன்