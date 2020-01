மாநில செய்திகள்

ஆளுநர் உரை இல்லை, அது ஆளுங்கட்சியின் உரை - திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் டுவிட்

The Governor did not text That is the text of the ruling party DMK leader MK Stalin tweeted

