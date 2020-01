தேசிய செய்திகள்

உயர் சாதி ஏழைகளுக்கான 10% இடஒதுக்கீட்டை மாநில அரசே முடிவு செய்துகொள்ளலாம் -மத்திய அரசு + "||" + 10% for upper caste poor Reservation The state government can decide Central government

உயர் சாதி ஏழைகளுக்கான 10% இடஒதுக்கீட்டை மாநில அரசே முடிவு செய்துகொள்ளலாம் -மத்திய அரசு