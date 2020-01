மாநில செய்திகள்

தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை தமிழகத்தில் அமல்படுத்தினால் அதிமுக எதிர்க்கும் -அமைச்சர் உதயகுமார் + "||" + AIADMK to oppose implementation of National Citizen's Registry in Tamil Nadu - Minister Udayakumar

தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை தமிழகத்தில் அமல்படுத்தினால் அதிமுக எதிர்க்கும் -அமைச்சர் உதயகுமார்