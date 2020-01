தேசிய செய்திகள்

ஜே.என்.யூ. பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போராட்டத்திற்கு நடிகை தீபிகா படுகோனே ஆதரவு + "||" + Delhi: Deepika Padukone joins students at Jawaharlal Nehru University, during their protest against JNUViolence

ஜே.என்.யூ. பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போராட்டத்திற்கு நடிகை தீபிகா படுகோனே ஆதரவு