கிரிக்கெட்

இந்தியா-இலங்கை இரண்டாவது 20 ஓவர் போட்டி: இந்திய அணி அபார வெற்றி + "||" + India vs Sri Lanka 2nd T20I: India win by 7 wickets; take a 1-0 lead in the series

இந்தியா-இலங்கை இரண்டாவது 20 ஓவர் போட்டி: இந்திய அணி அபார வெற்றி