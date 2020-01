தேசிய செய்திகள்

மாணவி நிர்பயாவை கற்பழித்து கொன்ற குற்றவாளிகள் 4 பேருக்கு 22-ந் தேதி தூக்கு தண்டனை டெல்லி கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Four Nirbhaya Rapists to Be Hanged on January 22 at 7am in Tihar, Delhi Court Issues Death Warrant

