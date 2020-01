உலக செய்திகள்

ராணுவ தளபதி கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் அமெரிக்க ராணுவத்தை பயங்கரவாத இயக்கமாக அறிவித்த ஈரான் + "||" + Iran's parliament approves bill designating all U.S. military forces as terrorists

ராணுவ தளபதி கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் அமெரிக்க ராணுவத்தை பயங்கரவாத இயக்கமாக அறிவித்த ஈரான்