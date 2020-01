உலக செய்திகள்

ஈரானில் 180 பேருடன் சென்ற உக்ரைன் விமானம் விழுந்து நொறுங்கியது + "||" + Ukrainian Plane With 180 On Board Crashes After Take-Off From Iran: Report

ஈரானில் 180 பேருடன் சென்ற உக்ரைன் விமானம் விழுந்து நொறுங்கியது